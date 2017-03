Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones: “Las AFP son parte de la seguridad social"

10:40 Señaló que "este no es el mercado de las papas", ya que no es cualquier sector, pues maneja el ahorro obligatorio y las pensiones por el recurso de protección de Planvital para poder cerrar el 44% de sus sucursales.

Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones, comentó la disputa legal que Planvital, AFP controlada por el grupo italiano Generali, interpuso para que se declare ilegal y arbitraria la instrucción de la Superintendencia de Pensiones que impidió cerrar quince sucursales y tres centros de servicio.

En entrevista con La Tercera, señaló que "espero que todas las AFP tomen conciencia de que son parte de un sistema de seguridad social. Este no es el mercado de las papas, no es el mercado del retail o de los supermercados. Ellos están en el ahorro obligatorio, están proveyendo de pensiones a todos los trabajadores chilenos, no pueden actuar sin considerar esa dimensión".

Sobre la determinación de la AFP de cerrar el 44% de sus sucursales, Macías aseguró que "no puede cerrar de un día para otro la mitad de sus sucursales, dejando a un número significativo de afiliados sin atención presencial. Eso no es aceptable hoy".

Planvital subrayó que el 4% del total de su cartera no se ha podido cambiar de AFP. El superintendente contraargumentó que "de nuevo un número. El 4%, cuántas personas son: 40 mil. ¿Esas personas son insignificantes para efectos de la toma de decisiones? Nosotros pensamos que no, que no son insignificantes, que la seguridad social está en juego y que cualquier administradora (en el futuro) va a ser muy responsable cuando toma sus decisiones", cerró.