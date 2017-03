Óscar Landerretche por bomba: "Creo tener una vida confiando en una sociedad en que las libertades públicas funcionan"

Óscar Landerretche, presidente del directorio de Codelco, comentó en entrevista con El Mercurio su vida tras el atentado que sufrió en su casa en La Reina el 13 de enero pasado.

Landerretche señaló que le han consultado mucho sobre el suceso, tratando de imponer distintas teorías y afirmó que Lo primero que yo hice fue decirles a todos que esto es efectivamente algo muy raro, es un caso muy excepcional en Chile, que esto no ocurre en Chile habitualmente y no tenemos información ni creemos, por lo menos yo no lo creo, que ese tipo de riesgos sea algo a lo que estén expuestos ni los políticos ni los empresarios ni los inversionistas en general en Chile".

Además, comentó sobre los cambios que han implementado en Codelco y aseguró que "cuando llegamos, del orden del 30 al 40% de los contratos de Codelco se asignaban directamente, sin licitación: hoy tenemos un 3% de contratos por asignación directa. Cuando llegamos, solo 20 personas en la compañía hacían declaraciones de intereses: ahora son 2.000 personas, todas las que manejan contratos. Cuando llegamos no existían controles especiales para las Personas Conectadas Políticamente (o su sigla genérica PEP), no existían controles para los ex trabajadores de Codelco que están en otras empresas: hoy tenemos controles y sistemas que, sin prohibirle a nadie trabajar, controlan que no haya situaciones inapropiadas".

Sobre lo que el presidente del directorio de Codelco ha cambiado en su vida cotidiana es que tiene guardias privados y "eso ha sido bastante malo para mí. Yo siempre he andado en mi propio auto, mi jeep viejo de diez años, iba a la facultad, porque Chile es un país civilizado y se puede ser presidente de Codelco y profesor universitario y andar en su propio auto y tener una vida confiando en una sociedad en que las libertades públicas funcionan".