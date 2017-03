Hugo Dolmestch por muerte de reo de Punta Peuco: "Ningún preso debe morir en la cárcel, un mínimo de respeto por la dignidad humana"

Hugo Dolmestch dejará su cargo como presidente de la Corte Suprema finalizando este año. En entrevista con La Tercera comentó sobre la idea de tener más cárceles para evitar el hacinamiento.

Dolmestch afirmó que "es una solución para los jueces, porque tienen dónde mandar gente. Lo otro sería aumentar el hacinamiento. Entonces, para evitar aquello, claro que es bueno construir más cárceles, pero yo estoy más preocupado de la rehabilitación real, que es buscar trabajos".

Sobre la muerte del reo de Punta Peuco fue enfático en señalar que "ningún preso debe morir en la cárcel, un mínimo de respeto de la dignidad humana está en permitirle una muerte digna y rodeada de su familia".

Sin embargo, el magistrado reconoció que muchos mienten o algunos reclusos pagan a doctores para exagerar sus estados de salud, pero "hay gente que sencillamente de mirarla uno ve que no tiene ninguna posibilidad de vivir. Yo creo que no debiera haber en nuestras cárceles gente que muera allí. Me parece triste lo que pasó con este señor y su familia".

Respecto a las acusaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos que lo acusan de traicionarlos, recalcó que su posicón es de juez y ahí debe permanecer. No va a adoptar una postura ideológica, aseguró.