Arbitro: Salas tuvo "una actitud provocadora y descontrolada"

El técnico de la Universidad Católica tuvo un día de furia el sábado durante el partido contra Colo Colo, lo cual le costó ser expulsado antes del segundo tiempo.

Según el informe del árbitro Carlos Ulloa, la expulsión se debió a que "al término del primer tiempo, durante el trayecto hacia los camarines, en el sector del túnel, el Sr. Salas increpó a los jugadores del club Colo Colo golpeando con sus manos la reja que divide los espacios hacia camarines, exhibiendo una actitud provocadora y descontrolada, no acorde con su investidura”, consigna La Tercera

Salas no dio conferencia de prensa después del partido, por lo que no se conoce su versión de los hechos.Hoy en La Segunda ahondaron más en su actitud y el psicólogo social Gabriel Urzúa, le recomendó "canalizar sus impulsos en una terapia", ya que no es primera vez que los expulsan por una rabieta. "El problema es que las consecuencias de este tipo de actitudes son siempre funestas. Un líder se caracteriza por tener seguidores, quienes a su vez legitiman al líder. Esta situación afectará de alguna manera al camarín", dijo.