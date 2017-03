El fraude fiscal en Carabineros alcanzaría los $15 mil millones

07:41 La institución expulsó a un general y a ocho oficiales y no descartaron que podrían haber más implicados. Según la investigación, habrían traspasado millonarios montos desde una cuenta fiscal a cuentas corrientes de terceros.

El presunto fraude con fondos fiscales en Carabineros llegaría a los $15 mil millones y podría aumentar mientras avanza la investigación.

Fuentes extraoficiales dijeron a El Mercurio que el alto monto habría sido gastado en "vehículos, propiedades y depósitos de dinero, entre otras".

Ayer el general director de la institución, Bruno Villalobos, no quiso entregar una cifra. "El monto exacto no lo podría calcular, pero lo que sí puedo decir es un monto importante, hay una pérdida de patrimonio importante, pero no quisiera dar cifras", dijo.

Villalobos llamó a retiro a un general y a ocho oficiales por el presunto fraude en la manipulación y mal uso de cuentas corrientes de la institución, que habrían ido a parar a terceros.

El eventual ilícito se efectuó entre 2010 y 2015 y podrían haber más involucrados.