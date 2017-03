Fiscal del caso Lissette asegura que cuidadoras tuvieron la intención de apremiar a la niña

Ayer el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a tres ex funcionarios del Sename por su responsabilidad en la muerte de la pequeña Lissette Villa, de 11 años en abril pasado. Dos fueron formalizados por homicidio y una persona por apremios ilegítimos (torturas), pese a que el Ministerio Público pedía investigar por ese delito a todos, cosa que la jueza desestimó afirmando que los empleados aplicaron fuerza a la niña para contenerla, pero que no tenían la intención de dañarla, cosa con la que la Fiscalía no está de acuerdo.Marcelo Sambuceti, fiscal adjunto del caso, aseguró que sí existió una intención de apremiar de parte de las cuidadoras del Sename."Rescatamos que es la primera vez que se reconoce que los niños que están bajo la protección del Estado están sin libertad y se reconoce tortura en un administración del Estado. Respecto de Lisette, hemos podido ir obteniendo la información. Lo que señala el tribunal es que no habría un apremio sino que un acto cuasi delictual, que por su culpa esto se habría producido. Envolver a una niña en una frazada supera una acción de protección, cualquiera que es madre o padre no envuelve a los niños para contenerlos y menos para castigarlos", afirmó en radio Cooperativa En ese sentido, el fiscal aseguró que "sí existe una intención de apremiar. El tribunal ha analizado cada uno de los documentos. Muchas contenciones están asociadas a castigos, esta acción (de envolver a los niños) es llamada como 'sushi' en Galvarino. Y se había negado esa técnica. Muchas personas indicaron que lo habían visto, pero esto había sido negado tajantemente por el Sename".