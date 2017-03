Saffirio afirmó que en el caso de la muerte de Lissette Villa "la Fiscalía quiere cortar el hilo por lo más delgado"

El diputado René Saffirio cuestionó la postura del Ministerio Público respecto a la muerte de la pequeña Lissette Villa en un centro del Sename.

"Me cuesta entender la postura del Ministerio Público que sólo busca que el hilo se corte por lo más delgado", dijo a Radio ADN

El parlamentario afirmó que "si tú sostienes la tesis de que la muerte de Lissette se produjo como consecuencia de estas maniobras de 'contención', entonces la responsabilidad penal sólo se puede hacer efectiva respecto de aquellas personas que actuaron directamente, pero si sostienes que la muerte de la niña se produce como consecuencia de la arritmia asociada al uso de fármacos, entonces tienes que investigar más arriba, porque hubo un médico que diagnosticó, exámenes médicos que se realizaron, tratamientos y medicamentos. En consecuencia, las responsabilidades escalan", dijo.

Para Saffirio, "esta es una historia no solo de una persona (Lissette) sino que de décadas y décadas de olvido, de un Estado que escondió una realidad espantosa de violación de derechos humanos. No digo que no haya responsabilidad en funcionarios inescrupulosos, pero muchos hacen su trabajo con muchas dificultades. El Estado no puede resolver esto porque hay intereses políticos y económicos comprometidos. Tiene que hacer cumplir los derechos del niño con las administraciones políticas. El sistema debe ser modificado en su institucionalidad", enfatizó.