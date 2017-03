Capitán de Carabineros involucrado en el fraude: "Yo no me quedé con ningún peso"

El capitán de la Siat de Punta Arenas, Felipe Ávila, quien apareció involucrado en el millonario fraude fiscal presuntamente cometido por funcionarios de Carabineros, entregó su versión de los hechos que lo tienen como parte de la indagatoria por el caso.

El oficial recibió depósitos en su cuenta bancaria, los que luego habrían sido repartidos hacia el resto de los involucrados.

En una entrevista a 24 Horas , el policía uniformado afirmó que "yo no me quedé con ningún peso, y obviamente lo devolví (el dinero). Lamentablemente, tengo que ahora declarar frente a la Fiscalía. Me ví involucrado en esta situación por motivos bancarias, pero desmiento que me haya quedado con algún peso".

Ávila también señaló que colaborará con la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Punta Arenas. "Voy a dar la cara hasta el final. No me he arrancado, no estoy enfermo. No voy a tirar licencia médica", sentenció.

El caso, del cual se rumoreó durante el fin de semana pasado, fue dado a conocer por el propio general director de la institución, Bruno Villalobos, quien no entregó nombres de los participantes del delito ni los montos que estarían comprometidos.