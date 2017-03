Cuatro escenarios a los que se enfrentan los usuarios de Masvida

El abogado experto en materia de isapres, Carlos Tagle, conversó con radio Digital FM y se refirió a la situación que viven los afiliados de Masvida, institución que tiene un plazo de cuatro meses para enfrentar la crisis financiera en la que se encuentra.

Los escenarios que enfrentan los usuarios en este proceso son variados y quienes probablemente tengan una salida menos propicia son los que tienen preexistencia. Sin embargo, todo dependerá de cómo se resuelva la situación.

El lunes pasado la Superintendencia de Salud designó la figura de una administrador provisional, el ingeniero comercial Robert Rivas, quien tendrá como función resolver los problemas financieros que se provocaron y en caso que ésto no se logre, se pueden tener las siguientes salidas: que se haga una compra directa entre privados, donde la cartera no debe desaparecer o que se genere la venta de la cartera, mediante una licitación. La venta puede ser completa o parcial, donde los afiliados se pueden repartir en diferentes isapres.

1- Si la venta no prospera: y con ello no hay adjudicación de la cartera, las personas están en libre albedrío de desahuciar sus contratos y migrar a las instituciones que puedan afiliarlos. No obstante, esa libertad es limitada. Así lo explicó Tagle, quien afirmó que lo más probable que las personas que tienen preexistencia o sean de mayor edad, no puedan migrar a ninguna isapre y terminen en Fonasa.

"Ya en un panorama normal, quien quiera cambiarse de isapre y tiene preexistencia, las otras isapres no lo aceptarán y los dejan con carencia, eso quiere decir que no les dará cobertura por un plazo hasta de cinco años", agregó.

ya sea a través de la licitación o una venta directa de la cartera, la isapre que la compre está obligada a respetar y aceptar a todas las personas sin importar sus preexistencias, sin limitaciones o exclusiones. Pero acá también existe otro obstáculo. Las instituciones están obligadas a respetar los contratos por el mismo valor o uno similar, pero no dice relación con la cobertura que le entregue a los afiliados.

"El mejor escenario es la compra directa entre privados, ahí la isapre que compra la cartera no puede poner exclusión a los beneficios que hayan tenido. Ahí las personas con preexistencia pueden tener tranquilidad".

3- Escenario actual: en estos momentos los afiliados a Masvida tienen pocas alternativas, por el sólo hecho de no poder cambiarse de isapre. Sólo pueden concurrir de momento a las instituciones que sí les reciben los bonos. Lo que están haciendo algunos recintos médicos es que los usuarios paguen directamente y con la boleta acudan a la isapre para realizar la bonificación del afiliado.

4- Escenario de los próximos meses: la situación denominada "corralito" a la que se enfrentan los usuarios, donde no pueden entrar ni salir de la isapre, se puede extender por más tiempo del establecido. El abogado indicó que la ley no señala plazos y el nombramiento del administrador provisional es por cuatro meses y se puede prorrogar por otros cuatro.