Cuidadora de Lissette contó que la niña se descompensó el día antes de su muerte y que ella no sabía hacer contenciones

Una de las cuidadoras que estuvo en el Cread Galvarino del Sename donde murió Lissette Villa (11) el año pasado, Thiare Oyarce, contó que la niña venía descompensada desde el día anterior a su muerte, que ella le sujetó los pies cuando se descontroló y que simplemente se desvaneció momentos antes de fallecer.

En conversación con el periodista Patricio Andrade, de radio Cooperativa , Oyarce relató que sí se le brindó ayuda médica a la menor y que a ella nunca le enseñaron a hacer contenciones.

"Hubo diferentes crisis enfocadas en Lissette, donde yo sí pedí ayuda, donde yo sí estuve con Lissette emocionalmente. En estas crisis siempre ella siempre hablaba del tema de su madre. Esto no empezó el día 11 (de abril de 2016, día en que la menor muere) empezó el 10 de abril, debido a que la madre no asistió a la visita", dijo al mujer en una línea similar a la que dio la ex directora del Sename, Marcela Labraña, cuando afirmó que la pequeña murió luego de descompensarse porque su madre no la había ido a ver. "Yo estuve con ella todo el día, yo pedí ayuda, llegaron a ayudarme, yo no tenía la facultad para decidir si podía ser trasladada a un centro para que la vieran allá y la pudieran tranquilizar. Emocionalmente yo estuve con ella, yo la abracé, yo lloraba con ella, yo la escuchaba, había que decirle la verdad envuelta en un cuento de hadas", agregó la cuidadora a la radio.

Al día, siguiente, día en que murió la niña, Oyarce afirmó que Lissette estaba descontrolada: "Yo siempre estuve en los pies de Lissette en una posición en que yo estaba en cuclillas y tenía la vista tapada, porque yo no sabía hacer contenciones. Lo que uno aprende, entre comillas, es mirando, yo no tuve una inducción a todo esto". Entre tanto movimiento y gritos, , contó que Lissette se desvaneció. "Inmediatamente se pidió ayuda, al tiro, y yo en el momento hice una reanimación junto con mi compañera, pero una reanimación que no se llegó a concretar porque la ayuda llegó inmediatamente. Después de eso me fui a pedir ayuda a Bomberos, porque queda a la vuelta de este hogar y ellos llegaron primero que yo, porque yo me desvanecí en el camino", dijo la cuidadora,que agregó que ella es "el último pelito de la cola" de esta situación.