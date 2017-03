Luksic arrendó su casa en Washington a Ivanka Trump

20:41 El empresario chileno fue mencionado en una nota de The Wall Street Journal sobre la vivienda de la hija favorita del presidente Donald Trump. Negó cualquier relación del negocio con una disputa que mantiene con el gobierno de EE.UU por una minera.

El empresario chileno Andrónico Luksic le arrendó su casa de Washington DC a la familia de Ivanka Trump, la hija favorita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una nota publicada por The Wall Street Journal se consignó el negocio, el que comenzó con la compra del inmueble por Tracy DC Real Estate Inc., perteneciente a Luksic, por unos US$ 5,5 millones.

El reportaje también afirmó que Ivanka y su esposo Jared Kushner, uno de los asesores principales del mandatario, arriendan la casa a "un precio acorde al mercado", y que no han tenido contacto con su propietario.

En su cuenta de Twitter, Luksic salió al paso de las informaciones, lamentando que la nota del medio estadounidense relacionara el arriendo con una disputa que mantiene con el gobierno por la explotación de una mina de cobre y níquel en Minnessota.

Por el arriendo, el empresario aclaró que "Blue Lagoon, empresa chilena que controlo, tiene varias propiedades en USA, tres en Washington. Platas salen de Chile informadas al Banco Central".

Sobre sus vínculos con el mandatario, Luksic afirmó que "no conozco al presidente Trump ni a ningún miembro de su familia. Hace cuatro o cinco años lo saludé en el estadio de los Patriots en Boston".

Por la repercusión de la noticia, el chileno se preguntó "¿cuál es el escándalo? Se arrendó una casa y pagan un buen arriendo".

