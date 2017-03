Oficial presentó su renuncia voluntaria por el fraude en Carabineros e involucrados llegan a diez

08:20 El general director, Bruno Villalobos, dijo que "los que son culpables no tienen que presentar su renuncia, porque estando en retiro o en servicio activo van a ir a la cárcel igual”.

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, informó que un oficial presentó su renuncia voluntaria en el marco de la investigación por el millonario fraude en la institución.

Lee también: Oficial removido por fraude en Carabineros es socio de una inmobiliaria y tiene seis propiedades

"El que se fue voluntariamente es un supuesto involucrado, que cuando se le tomó declaración por la investigación administrativa él decide presentar su renuncia (...) No sé el grado de responsabilidad que tiene, pero él presentó su renuncia voluntaria (...) Eso no implica que no tenga una responsabilidad", dijo.

Con este serían 10 los involucrados hasta el momento en el robo, luego que nueve uniformados fueran removidos. "Por ser una investigación en desarrollo debieran aparecer más personas involucradas", añadió.

El jefe máximo de la institución recalcó que "los que son culpables no tienen que presentar su renuncia, porque estando en retiro o en servicio activo van a ir a la cárcel igual".

Villalobos llamó a esperar los resultados de la indagatoria, enfatizando que “aquí no se va a esconder nada, se va a comunicar todo lo que se tenga que comunicar”.

En ese sentido, defendió que Carabineros lleve a cabo una investigación interna. “Nosotros tenemos las condiciones profesionales, de ética. Le agradezco al fiscal que haya confiado en nosotros. Carabineros es una institución seria que no se va a prestar para hacer 'chanchullos' y cosas que no corresponden”.