Sernac presentó 9 demandas colectivas contra 10 empresas de estacionamientos por incumplimientos

11:30 Nueve de las compañías pertenecen a malls que están en la Región Metropolitana. Además, el director del servicio emplazó al 50% de las empresas oficiadas en febrero que no han respondido: "Si no lo hacen aplicaremos las más altas multas".

El director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, anunció esta mañana demandas colectivas contra algunas empresas de estacionamientos que han infringido la normativa en la nueva ley. Además, emplazó a las empresas que ya habían sido oficiadas en febrero pasado para que mañana entreguen como plazo final una respuesta, de lo contrario afirmó que se aplicarán las más altas multas al respecto.

Este jueves el servicio presentó nueve demandas colectivas contra 10 establecimientos comerciales, 9 de ellos que están ubicados en malls de la Región Metropolitana. A estas se suman otras 29 denuncias en el país por conceptos de cobro.

Las razones por las que se hacen estas mismas radican siempre en las mismas faltas, como por ejemplo no hacer valer la gratuidad en el primer tramo.

"Hay dos elecciones, cobro por tramo o por minuto. Nosotros detectamos que en el caso del primero no se estaba cumpliendo porque se cobraba apenas se cumple el primer tramo y eso no se puede hacer", dijo Muñoz. A ello se suma que en algunos establecimientos aún hay letreros donde dice que se cobra el ticket perdido o que el establecimiento no se hace responsable por pérdidas.

El Sernac ha oficiado a 41 empresas que han presentado alzas indiscriminadas en sus cobros. "Las alzas deben ser justificadas y nosotros estamos pidiendo información para transparentar el mercado, no puede existir un comportamiento coordinado", dijo.

En ese sentido, el director del servicio hizo una denuncia pública a esta industria por la falta de respuesta respecto a los cobros luego que han sido oficiadas.

El 50% de las empresas oficiadas en febrero no ha sido respondido dentro de plazo que le corresponde. "Eso demuestra un desprecio y una falta a la ley del consumidor que apunta a mantener la profesionalidad. No sólo vamos a reiterar los oficios, sino también aplicaremos las más altas multas", sostuvo.

Y agregó que existe una coordinación para subir los precios, "la información que hemos pedido y que el 50% de los establecimientos se ha negado tiene relación con ello. No se puede hablar de colusión porque no tenemos los antecedentes para hacerlo, pero sí puede haber algún tipo de coordinación. Que no quepa duda que si descubrimos que hay colusión haremos llegar todos los antecedentes a fiscalía".