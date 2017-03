Romántica propuesta de matrimonio en el Metro de Australia

Los usuarios de este metro de Melbourne, en Australia, fueron testigos de una romántica propuesta que hoy se transformó en un viral.

Ryan Jacka y su novia Hannah Dittrich se conocieron en ese mismo tren hace diez años atrás, por eso el novio pensó en hacerle la petición de matrimonio en los mismos vagones donde conoció a la mujer de su vida.

Por altavoces el conductor del tren comenzó diciendo que habían dos pasajeros que eran clientes habituales del servicio: "Esta mañana tengo un anuncio muy especial para vosotros, tenemos dos viajeros habituales que van en el vagón cuatro, Hannah y Ryan".

De inmediato la mujer captó que algo pasaba y quedó sorprendida. Ryan se arrodilló ante Hannah que en medio de la alegría y los aplausos le dio el sí. La novia, a través de Twitter, agradeció al personal del metro de Melbourne este día que "seguramente nunca olvidaremos".

La empresa de metro también publicó un mensaje en Twitter: "Las parejas que viajan juntas, permanecen juntas".

These two lovebirds met on a train 10yrs ago & with a little help from our driver, Ryan popped Hannah a special question this morning... pic.twitter.com/2eYysokCHI

SHE SAID YES! Congrats from all of us at Metro & your fellow passengers on the marriage carriage from Frankston to Flinders Street. pic.twitter.com/J3yVcbs9DM