Contraloría ordenó pasar a Myriam Olate de Dipreca a una AFP

La Contraloría General de la República ordenó la desafiliación previsional de la ex funcionaria de Gendarmería, Myriam Olate, por lo que sus fondos pasarán de Dipreca a una AFP.

"Corresponde que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile adopte, a la brevedad, todas las medidas que resulten conducentes para dar cabal cumplimiento a lo señalado en el citado dictamen N° 58.769 de 2016, procediendo, en consecuencia, a la desafiliación previsional de la señora Olate Berríos, traspasando las erogaciones recibidas de Gendarmería de Chile de esa exservidora a la administradora de fondos de pensiones correspondiente", dice la resolución.

Con esto, la entidad presidida por Jorge Bermúdez rechazó lo instruido por Dipreca, que había mantenido a la ex subdirectora técnica de Gendarmería en el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas.

"No es posible admitir el argumento de Dipreca en cuanto a que se trata de una ilegalidad de menor entidad, ‘que no ameritarla la invalidación íntegra de la resolución que le concedió pensión de retiro, por cuanto, como se ha mencionado previamente, y al contrario de lo que sostiene ese servicio, la adscripción de la señora Olate Berríos al sistema previsional a su cargo no se ajustó a la legalidad vigente, de manera que no es posible otra alternativa que proceder a dejar sin efecto en forma íntegra, la resolución N° 347 de 2015, de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile”, señala el escrito.

Con este fallo, la ex esposa de Osvaldo Andrade pasaría de recibir una pensión de más de $5 millones mensuales a $420 mil.