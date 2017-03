Alcalde de La Higuera acusó presiones políticas en rechazo a minera Dominga

El alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos (UDI), acusó que hubo presiones políticas para que se rechazara ayer el proyecto minera Dominga, el cual fue dirimido por el intendente de Coquimbo frente a un empate entre los seremis a favor y en contra.Lee también: Diputado Walker acusó presiones del Ministerio del Interior para el rechazo del proyecto Dominga Según el edil, durante el proceso los servicios públicos se manifestaron conformes con el proyecto, pero "al momento de votar, votaron en contra. Me llamó la atención que el seremi de Medio Ambiente que maneja de mejor manera los temas medio ambientales, vota a favor, el SEA, vota a favor y recomienda llevar el proyecto porque es técnicamente viable. Que el intendente no crea lo que ellos dicen es preocupante", dijo en radio Aricultura."Esto es política, acá hubo presiones políticas. Haber incorporado a (Sebastián) Piñera en el proyecto, las amenazas de (Guido) Girardi ... esas cosas no deberían haberse dado. No se hizo sesión, todo eso es tan irregular como cualquier cosa. Hoy hay que darle una explicación a la gente. Espero que el intendente me reciba y me diga qué me ofrece para La Higuera", cerró.