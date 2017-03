Mañana es la mega fiesta de Farkas por sus 50 años: conoce el menú que se servirá

14:20 Entre los artistas que se presentarán mañana en Boca Ratón, Florida, estarán Yerko Puchento, Air Supply, Kool and The Gang, Earth, entre otros. Los casi 300 invitados partieron ayer a Estados Unidos.

Llegó el día para la fiesta más esperada del año: "50+50". La celebración de los 50 años del millonario Leonardo Farkas junto a su esposa Betina Friedman, que también cumple cinco décadas, se celebrará mañana en Estados Unidos.

Ayer partieron los casi 300 invitados a Boca Ratón en el sur de Florida. El magnate corrió con los detalles de la fiesta que comenzará a las 20:00 y terminará a las 07:00.

La Segunda detalló cuál será el menú que se servirá en la fiesta: de entrada habrá un caviar y el plato de fondo será una preparación de filete de vacuno, cordero, camarón y guarnición de verduras. Habrá un carro de postres para quienes les gusta deleitar su paladar con lo más dulce.

Entre los artistas que se presentarán, para el humor Farkas se llevó a un personaje nacional que no es querido por muchos: Yerko Puchento.

También estará Air Supply, los reyes del flamenco Gipsy Kings, habrá un tributo a Abba y la onda disco vendrá de parte de "Kool and The Gang", KC and the Sunshine Band, Earth, Wind and Fire y Martha Wash.