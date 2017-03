Girardi por Minera Dominga: "No podemos autorizar proyectos para satisfacer el interés de pocos"

18:10 El senador dijo que no está en contra de los proyectos mineros "per se'", pero sí contra los que violan leyes ambientales.

El senador Guido Girardi se refirió a su oposición al proyecto de Minera Dominga, el que fue rechazado ayer por no cumplir con la Resolución de Calificación Ambiental en una votación que se llevó a cabo en la Región de Coquimbo.

Además, anunció acciones legales en el caso que el Comité de Ministros revierta la decisión de rechazo. "Es inaceptable que un proyecto de esta envergadura se pretenda hacer de manera irregular".

En ese sentido, declaró que no estaba en contra de los proyectos mineros per se', "sino porque se hagan bien". "No podemos autorizar aquellos que, para satisfacer el interés de unos pocos, usan lobby y presiones para ser aprobados pese a violar normas ambientales (...) La empresa debe realizar un estudio que considere el eventual riesgo que tiene las reservas y sitios prioritarios".

Entre sus argumentos, Girardi dijo que el proyecto no cumplía con los requisitos mínimos necesarios, porque el Estudio de Impacto Ambiental no incluía a los sitios ecológicos más importantes a perseverar.

"Excluyó los efectos que tendría sobre lugares ubicados sólo a 7 y 20 kilómetros de distancia, donde vive el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt y donde esta la única comunidad permanente de delfines nariz de botellas y otras especies vulnerables", sostuvo.

Y esa era una de las grandes críticas, que el proyecto del conglomerado Andes Iron se levantaría en la zona costera de la comuna de La Higuera, donde se encuentra la Reserva Nacional de Pinguinos de Humboldt, Punta de Choros y también Isla Dama.

"Dos acueductos llegarían al mar, donde habría un gran puerto y una planta desalinizadora. Los impactos mayores serían en un ecosistema muy frágil en que el país ha establecido sitios prioritarios", puntualizó.

Dichas áreas están resguardadas por convenios internacionales y leyes de biodiversidad y sobre flora y fauna a las que Chile ha adscrito.