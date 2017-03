Parived criticó a los medios y dijo que "han buscado hacer una caricatura" de él

Un notero del matinal "Hola Chile" consiguió lo que pocos han logrado en los últimos años: sacar del hermetismo al marido de Tonka Tomicic, Marco Antonio Leiva, más conocido como Parived, por al menos unos minutos.

Parived hizo una dura crítica a los medios de comunicación por los años en que han hablado de su vida privada "Muchos años han buscado de alguna manera hacer una especie de caricatura”, declaró.

Cuando le consultaron por su trabajo o más bien, en qué se encuentra ahora, el marido de la animadora de Bienvenidos se molestó. "De mi vida privada no hablo, no tengo mayores comentarios. Uno es lo que es, no puede no ser lo que es. Y lo místico es una palabra cliché. Utilizada para adjetivizar la búsqueda de Dios, las religiones. Yo he sido siempre el mismo”, dijo.

Finalmente aseguró que más que molestarle las críticas de la prensa sobre él y su vida, ya sea familiar o laboral, lo considera como "parte del juego y está todo bien”. Y agregó que ni a él o a su esposa, les interesa demasiado.