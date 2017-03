Tribunal declaró ilegal detenciones de ex carabineros investigados por fraude y ordenó su libertad

El 8º juzgado de Garantía de Santiago decretó ilegal el arresto de los 17 carabineros investigados por el millonario fraude en la institución y ordenó su libertad inmediata.

En una maratónica audiencia que terminó a altas horas de la madrugada, la jueza Irene Rodríguez determinó la ilegalidad de la detención de Jaime Paz, Pedro Valenzuela, Mauricio Saldaña, Ramiro Martínez Chaing, Sergio Collao, Felipe Avila, Carlos Rojas, Francisco Estrada, Víctor Escobar, Juan Moraga, Claudio Venegas, Patricio Morales, César Fernández, Héctor Nail, Robinson Carvajal, Nelson Valenzuela y Juan Pablo Muñoz, al considerar que se vulneraron sus derechos.

"En relación al argumento que el tribunal no es competente en los casos que los imputados fueron detenidos en otra región del país, este juez llega a la conclusión que efectivamente se ha infringido dicha norma, en los casos en que las detenciones se ejecutaron en otras regiones del país, atendiendo a que el juez decretó las órdenes tiene sus competencias en la ciudad", dijo la magistrada.

La juez justificó su decisión afirmando que a los ex funcionarios "no se les informó de manera precisa y clara acerca de los hechos por los que existía una orden de privación de libertad y que en ella existiera transcripción incompleta de la norma invocada por el juez".

El abogado defensor, el ex fiscal Alejandro Peña, dijo que "la detención fue declarada ilegal. No solo la incompetencia del Tribunal de Punta Arenas, que se ha planteado pero no se ha concretado, sino que la competencia del Tribunal ante el cual se pusieron a disposición los detenidos, en este caso, el Octavo Juzgado de Garantía".

Esto implica un revés para el Ministerio Público, que les imputó los cargos de lavado de dinero, fraude al fisco y asociación ilícita.