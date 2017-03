La historia detrás del video del profesor interrumpido por sus hijos en la BBC

El viernes pasado se viralizó una de las interrupciones más tiernas que han ocurrido en vivo, donde dos hijos entraron al despacho de su padre, Robert Kelly, cuando él daba una entrevista a la BBC. Fue una mujer, la que muchos apuntaron en redes sociales era la cuidadora, quien los sacó rápidamente del plano y cerró la puerta.

La intervención fue hilarante. Tanto así, que en pocos minutos la entrevista se tomó las redes sociales y en la página oficial de Facebook de BBC One acumula 65 millones de reproducciones y en otra cuenta Twitter va camino de 65.000 retuits.

En la mayoría de esos compartidos, se habla de que la mujer es la nana de los pequeños, pero en realidad es la madre de ellos y esposa del experto. Se trata de Jung-a Kim, una profesora de yoga que lleva seis años de matrimonio con el profesor.

Kelly es un británico que trabaja desde hace ocho años como docente de la carrera de Ciencias Políticas y Diplomacia de la Universidad de Pusan en Corea del Sur. Allá fue donde conoció a su esposa y una de las maneras de comunicarse con sus padres que están en Ohio es a través de Skype, especialmente para que puedan ver a sus nietos.

En entrevista con Daily Mail. com , la madre del entrevistado aclaró qué había pasado.

"Robert suele hablar con nosotros desde la oficina que tiene en casa, que es desde dónde realizó la entrevista. Los niños escucharían voces que salían del ordenador y pensarían que éramos nosotros (los abuelos)", indicó Ellen Kelly, quien también afirmó que se había reído mucho con el video.

La niña del video que se ha transformado en todo un meme por si sola tiene 4 años y su hermano sólo 9 meses.

