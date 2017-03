Fiscal del fraude a Carabineros dijo que no hubo error en detenciones y que decisión no perjudica el caso

13:43 Eugenio Campos no descartó apelar por la libertad entregada a los 17 acusados por el caso y rechazó las críticas del gobierno. Además sostuvo que el número de responsables crecerá a medida que avanza la investigación.

El fiscal que indaga en el millonario fraude a Carabineros, Eugenio Campos, se refirió al problema suscitado en la audiencia de detención de ayer de los 17 acusados por el caso, en las que el Tribunal dio cuenta de incompetencia e irregularidades en la notificación de los cargos, y decretó la libertad de todos los ex uniformados implicados.

Campos dijo que la decisión del tribunal no perjudica la investigación y, que no se consideró que una de las acusaciones en contra de los ex uniformados, apunta al lavado de activos, delito que se rige por un estatuto especial en torno a las órdenes de detención.

“El tribunal desconoce normas tan básicas indicadas en la ley de activos y, sera un análisis para recurrir ante un tribunal superior”, dijo el persecutor.

Además Campos rechazó las críticas del gobierno, donde el ministro del Interior, Mario Fernández, responsabilizó al Ministerio Público de que el tribunal haya decretado las detenciones como ilegales. “Lo más probable es que el ministro del Interior no haya tenido en sus manos una orden de detención judicial”, dijo el fiscal quien agregó que “ese tipo de comentarios no es el apropiado”.

En lo referente a la investigación judicial, Campos calificó el caso como “uno de los fraudes más grandes del país” y, planteó que el número de responsables crecerá a medida que avance la investigación.

“Se inició en octubre de 2016 ( la investigación) y en 5 meses ya tenemos cerca de $ 5.670 millones de pesos” indicó el fiscal Campos.