Un 36% de los chilenos no come sano "por tener poca plata", es uno de los resultados que arrojó la encuesta Adimark-Jumbo sobre los hábitos alimenticios.

Si bien el 93% de los 2.046 mayores de 25 años encuestados admitió conocer los cambios que deben hacer en su alimentación para hacerla más sana, un 63% dijo que comer saludable "es difícil".

Entre las razones, un 40% dice que las actividades extraordinarias no lo permiten, un 36% por tener poca plata, un 25% porque no logra planificarse y un 23% por tener poco tiempo.

Según la encuesta, el 8% de los encuestados dijo que no come sano porque "les da lata" y en el 33% de los hogares con niños dicen que "a veces no tienen tiempo para cocinar y comen lo primero que está a la mano".

El estudio concluyó además que los chilenos se ven a sí mismos más saludables de lo que realmente son.