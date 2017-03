ISP retiró del mercado vitaminas orales dirigidas a lactantes y embarazadas

16:38 Se trata del producto farmacéutico Abecidin ACD Solución, el que es investigado por presumiblemente presentar una concentración de vitamina C por debajo de los límites permitidos.

El Instituto de Salud Pública (ISP) anunció el retiro voluntario del mercado del producto farmacéutico Abecidin ACD Solución para gotas orales, el que se prescriben preferentemente para lactantes y embarazadas.

La razón, según lo informado por la autoridades, es porque "se investiga una denuncia por alteración en la coloración y oscurecimiento de la solución" que "presentaban una concentración de vitamina C por debajo de los límites permitidos".

El ISP puntualizó que el retiro afecta 1.358 cajas de 25 frascos de 30 ml cada uno distribuidos en hospitales, municipalidades, consultorios y farmacias.

La directora de carrera de Química y Farmacia de la Universidad San Sebastián (USS), Marcela Pezzani, indicó que este producto está dirigido a personas con necesidad de vitamina C, ya que al tener "un déficit de vitamina C estas más propenso a enfermedades y con más posibles riesgo de infecciones. Además, la vitamina C favorece la producción del hierro y también la utilización del calcio, por tanto, es dirigido a una persona que está más expuesta".

La profesional de la USS aseguró que una buena dieta con micronutrientes, todo lo que son de origen vegetal, frutas, verduras y cítricos, "ayuda mucho, y que todo eso entrega vitamina C. Ahora, si las personas que lo están ingiriendo están en infancia o embarazadas, obviamente que lo necesitan más".