CPC y presidenciales: "Estamos al debe, los candidatos deben llevar ideas para mejorar el país"

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, abordó los dichos del senador por Antofagasta y precandidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier, quien ayer criticó al gobierno y dijo que "como está el país, se está quedando atrás".

Salas, en diálogo con radio Agricultura, dijo que "eso yo lo dije mucho antes, necesitamos más actividad privada y un Estado moderno".

Respecto de las candidaturas presidenciales, el presidente de la CPC dijo que "estamos al debe, los candidatos deben llevar ideas para mejorar el país".

En la conversación radial, Alberto Salas también se refirió a la extendida huelga de los trabajadores de la minera Escondida y, sostuvo que "no estamos en contra del sindicato, es necesario tener contrapartes para conversar, pero los sindicatos no pueden tener más costos de lo que están negociando porque están obligando a la empresa a algo para lo que no tienen capacidad".

"Apelo a la responsabilidad de los trabajadores, la mayoría es gente esforzada que hace su pega con sacrificio, pero hay que pensar en el mediano y largo plazo, espero que lo superemos", dijo Salas.

Sobre la nueva Ley de Estacionamientos y las denuncias de la autoridad y los consumidores sobre malas prácticas de las empresas, Salas dijo que "la industria debe trabajar para que todos sepan cuánto les van a cobrar, además tienen que ser competitivos porque hay un mercado que debiera regular estos factores (precio). Es un tema complejo, hay que tener transparencia en cuánto se va a cobrar. Veamos cómo funciona antes de empezar otra ley".