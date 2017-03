Ivette Vergara recordó con emoción y rabia caso de bullying que involucró a su hija

15:35 La animadora y panelista de Mucho Gusto, relató cuando su hija recibió un golpe por defender a una compañera víctima de bullying. También cuestionó la actitud de los padres que conocen que sus hijos son agresores y no toman medidas.

La animadora de TV y panelista del matinal Mucho Gusto de Mega, Ivette Vergara, se emocionó hoy al recordar un caso de bullying que ocurrió en el colegio en el que estaba su hija y que la involucró directamente, cuando ésta trató de defender a una compañera que era víctima del matonaje escolar.

Según consignó Glamorama, los dichos de Vergara se produjeron luego de que en el espacio de TV se abordara el caso de una madre que escribió una carta a La Cuarta, exponiendo el bullying del cual es víctima su hijo, quien fue invitada al programa.

Vergara dijo que "estos temas me llegan profundamente, porque tengo hijos de edades similares y yo también he vivido situaciones con ellos. Afortunadamente no han sido tan intensas, pero ha sido bien doloroso de repente, enterarme por otra mamá, que a mi hija le pegaron una cachetada, dos semanas después".

La panelista del matinal, narró que cuando su hija tenía 9 ó 10 años, recibió una cachetada por defender a una compañera que era víctima de bullying y dijo que "lo que me da mucha rabia, mucha rabia es que cuando yo me entero, muchos papás sabían de esta situación, de que había dos, tres niñitas, que hasta el día de hoy siguen haciendo bullying dentro del curso, sin embargo esas chicas están en el colegio".

Sobre su hija dijo que "le doy gracias a Dios que ella está en un ambiente de deporte, donde ha obtenido armas. Por eso que para mí el deporte es importante, porque le da una serie de herramientas y de valores que le han permitido enfrentar este tipo de situaciones".

De la experiencia Vergara planteó que "yo me fui del colegio, pero esas niñas siguen y todas la niñas que han sido víctimas de bullying de esta pareja, o este trío, se han cambiado. El colegio ha hecho vista gorda, entonces es súper doloroso, porque no es la primera situación, son muchas las situaciones, unas más graves que otras".

"En este mismo colegio a un chico le pegaron y le quebraron la mandíbula y a la víctima del bullying lo sacaron del colegio. Los victimarios salieron de cuarto medio, se recibieron. Entonces para uno como mamá, el no sentirte escuchada, el que te digan como protocolo, como si fueras uno más, 'sí, vamos a hacer todos los requeriientos, se van a entregar los papeleos", planteó Vergara.

La animadora además dijo que cuando supo, con nombre y apellido, quién fue la agresora de su hija, llamó a la mamá y que su respuesta fue "¿por qué te lo dijo dos semanas después, ¿por qué se cayó tu hija?(...) el tema de fndo es ¿por qué tu hija está constantemente agrediendo a sus compañeros? Hazte tú las preguntas".