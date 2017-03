Gerente de Automóvil Club por ley de sillas: "Los chilenos tendemos a ver negociados donde no los hay"

Alberto Escobar, gerente de asuntos públicos del Automóvil Club de Chile, comentó sobre la bullada Ley de Sillas que obliga a tener a niños de hasta 9 años en sistema de retención infantil y hasta los 12 a permanecer en la parte trasera de los vehículos.

Escobar señaló que "lo que recoge esta legislación es incluir a niños de hasta 9 años para que viajen en un sistema de retención infantil o midan 1.35 metros y pesen más de 34 kilos".

Además, descartó marcha blanca, "solo debe haber cierto criterio de Carabineros. Cuando instalas una marcha blanca dilatas la legislación".

Sobre la necesidad de que los niños hasta los doce años deben ir en la parte trasera de los vehículos es "porque no tienen una madurez ósea para resistir un impacto con el airbag"

Por las críticas de que no caben más de dos niños en los autos subrayó que "este escándalo porque no caben más niños, tampoco caben más adultos. Es un tema de seguridad vial, no es un negociado. Los chilenos somos especialistas para ver negociados donde no los hay. Se espera reducir en 45 niños por años los accidentados"

El gerente recalcó que "se discuten los precios de las sillas y cuestan 20 veces menos que una UCI pediátrica donde acabaría un niño de sobrevivir a un siniestro vehicular".

Finalmente, sobre comprar sillas usadas, advirtió que "tienen fecha de vencimiento y hay que tener cuidado cuando se adquieren; siendo de dos años a cuatro años".