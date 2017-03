La ministra de Salud descartó conflicto de interés con MasVida: “Mi marido es accionista, yo no”

La ministra de Salud, Carmen Castillo, aclaró que su marido es accionista de la isapre MasVida y que ella sólo es afiliada.

"Mi marido es accionista con 1 acción y tenemos separación de bienes", afirmó en ADN Radio , descartando un conflicto de interés con la aseguradora.

La secretaria de Estado explicó que perteneció a un grupo que ayudó a la creación de la isapre Masvida.

"Nunca he tenido una acción que me haya hecho poseedora de una acción de respaldo para tomar una decisión dentro de la empresa. Esto tiene un entorno que tiene que ver con un grupo de médicos que se asociaron para formar un sistema de salud, uno apoyó esa decisión y de ahí uno tiene el conocimiento de que no le cobraba a los colegas", dijo.

Castillo añadió que "para entrar al sistema había que comprar una acción, yo no soy accionista, pero alguien de mi familia sí".

Finalmente, la titular de Salud lamentó que la información de que ella era accionista de la isapre se haya difundido como "reguero de pólvora".