Educación anunció el cierre de la U. Arcis y ofrece reubicación o continuidad a los estudiantes

El ministerio de Educación informó que le ha comunicado a a comunidad de la Universidad Arcis, que solicitará el decreto de revocación y la cancelación de la personlidad jurídica de la casa de estudios.

"Hemos trabajado en buscar una viabilización, hasta marzo para que se presentaran nuevos planes, esperar la cifras de la matrícula, pero en este plan hemos analizado que no son suficientes para asegurar responsablemente la continuidad normal", dijeron desde el Mineduc.

La autoridad de Educación, además informó que la etapa que comienza tras el cierre de la casa de estudios, será el ofrecimiento de la continuidad académica para los alumnos que quieran mantenerse en la casa de estudios o, ser reubicados.

En el caso de la continuidad, desde el Mineduc "estamos iniciando el trabajo, de coordinar con el liquidador y el administrador provisional" e indicó que para el caso de la reubicación se encuentran en conversaciones con diversas instituciones acreditadas de la Región Metropolitana "para ver las opciones que podemos ofrecer".

El Mineduc además informó que el proceso de reubicació durará el primer semestre y que las actividades académicas de la universidad se iniciarán el 27 de marzo. Desde el ministerio se informó que paara los alumnos que opten por la reubicación no es necesario que inicien el año académico en la casa de estudios, o si prefieren pueden avanzar en sus estudios durante el primer semestre.

Para el caso de estudiantes que deseen trasladarse a regiones, también existe la posibilidad de ser reubicado en alguna casa de estudios fuera de la Región Metropolitana.

Desde el Mineduc valoraron el trabajo del administrador provisional, del que sostuvieron, permitió la continuidad del plantel por un año y medio.

Previo al anuncio del Mineduc, Sandra Beltrami, presidenta de la federación de estudiantes del plantel sostuvo que la noticiale había sido confirmada y dijo que el cierre "no son buenas noticias" y sobre las reuniones que sostuvieron desde enero con el ministerio dijo que "no estamos conformes, no hay voluntad política del gobierno".