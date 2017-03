Carabineros usó el "meme pensante" para entregar consejos sobre seguridad

Carabineros sigue recurriendo a los memes para entregar mensajes y recomendaciones. Ahora, la institución usó al famoso "meme del negro pensante" para dar consejos sobre seguridad.

En una serie de fotos, donde aparece un policía uniformado usando su dedo para indicar su cabeza, se muestran frases como "No te pueden robar las cosas desde el interior del auto si no las dejas en el auto" o "No te pueden atropellar en medio de la calle si no cruzas en medio de la calle".

El meme al que hizo referencia Carabineros también es conocido como "Roll Safe". Según Know Your Meme nació de la serie web Hood Documentary del canal europeo BBC 3, donde el actor Kayode Ewumi interpreta al personaje de Reece Simpson (mejor conocido como “Roll Safe”).

La imagen en las redes sociales es usada para entregar malos consejos desde lo obvio.