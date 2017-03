Jefe de bancada UDI por terrenos de la hija de Bachelet: "Lo que corresponde hacer es invitarla a la comisión investigadora"

11:31 Felipe Ward declaró no estar sorprendido por el caso y la participación de Natalia Compagnon, nuera de la jefa de Estado.

Una nueva polémica en la familia de la presidenta Michelle Bachelet se está desatando desde que un reportaje de La Tercera donde señalaba que Sofía Henríquez , hija menor de la mandataria, había adquirido un terreno cerca de donde se iba a construir la minera Dominga de media hectárea a sus 21 años en 2014.

Desde la presidencia acusaron "polémica" en un comunicado donde señalaron que la información fue publicada hace un año en otros medios.

Ahora, Felipe Ward, dipútado y presidente de la bancada UDI, señaló a La Tercera que “no me sorprende porque cada vez que se destapa una olla cerca de la familia presidencial de Bachelet sale para atrás. Además a mi mí no me sorprende para nada que esté Compagnon involucrada. Lo que corresponde hacer es invitar a la hija de la Presidenta, invitar a Natalia Compagnon a la comisión investigadora”.

La comisión a la que se refiere el parlamentario es para despejar las dudas por presuntas "presiones políticas" para rechazar el proyecto minero. Ward subrayó que “ahora el ministro (del Interior, Mario Férnandez) va a tener que contestar las preguntas que tienen que ver con esto, con los terrenos que tiene la hija de la Presidenta".