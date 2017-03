Brasil advirtió una "reacción fuerte" si Chile suspende toda la importación de carne

El ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, advirtió hoy que Brasil tendrá una "reacción fuerte" con Chile si el país suspende la importación de toda la carne brasileña y no sólo la de las 21 plantas investigadas.

"No sé si Chile está hablando de las 21 o del total, pero lo que no me gustaría ver de Chile es la suspensión total (de carne)", aseguró el titular de Agricultura en una declaración a periodistas.

El ministro subrayó que el Gobierno endurecerá las negociaciones con Chile si el país vecino restringe "totalmente" la importación de carne brasileña y aseguró que cuenta con la autorización del presidente, Michel Temer.

"El comercio está hecho de codazos. Si tengo que tener una reacción más fuerte con Chile para proteger el mercado brasileño lo haré con total tranquilidad", resaltó Maggi.

El ministro expresó su voluntad de conversar con todos los países que han suspendido temporalmente la importación de carne, como Chile, Corea del Sur y China, así como con la Unión Europea, para ofrecer explicaciones.

"Quiero conversar con cada país, estamos siendo extremadamente transparentes", señaló.

Maggi informó que el Gobierno ya ha suspendido la exportación de las 21 plantas de diferentes compañías implicadas en el escándalo, que fue destapado el pasado viernes después de dos años de investigación.

Según la policía, varias de las principales cárnicas del país, entre ellas JBS y BRF, "maquillaron" con productos químicos carnes que estaban en mal estado y no cumplían con los requisitos para poder ser exportadas.

El fraude abarcaba desde cambiar la fecha de vencimiento del embalaje de carne ya caducada hasta inyectar agua en la carne de pollo para alterar el peso o utilizar ácido ascórbico para enmascarar el deterioro de los productos.