Ministro de Agricultura dijo que no se prohibirá la venta de carne importada de Brasil

El ministro de Agricultura, Carlos Furche, descartó que en Chile vaya a prohibirse la comercialización de carne importada desde Brasil, luego de que ayer, anunció, junto a autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la suspensión temporal de la importación de ese producto, debido al escándalo que afectó a ese mercado, donde se conoció de la comercialización y exportación de productos en mal estado o descompuestos.

Furche dijo en entrevista con radio Agricultura, que "necesitamos saber cuándo, en qué cantdad, qué lotes son para poder proceder en rigor, no se trata de tomar medidas más allá de las necesarias. Se trata de que los consumidores no estén afectados o inseguros con la carne que consumen".

La autoridad planteó además que no se han adoptado medidas respecto de la carne que actualmente se está comercializando en supermercados y que la situación queda a elección del consumidor si la compra o no. "No se justifica ninguna medida de este tipo (prohibir la venta), porque no tenemos información que asegure que se ingresó carne de vacuno".

"No tenemos antecedentes de que lo que esté en el supermercado esté con problemas. Hay una de esas plantas que exportó carne de ave,pero hasta ahora no tenemos la información precisa que uno necesita para evaluar si se necesitan más medidas".

Furche también reaccionó a los dichos provenientes de Brasil, donde el ministro de Agricultura de ese país anunció una "reacción fuerte" si Chile suspende las importaciones de carne. "Hay que reaccionar con calma y funcionar en base a la información objetiva, no en base a amenazas, no le doy mucha importancia a las declaraciones, yo recibí una notificación del Ministro de Brasil donde se aclara que hay una empresa que envió a Chile carne de ave", indicó.