Salud investigará la no realización de importante examen a embarazadas en el sistema público

En declaraciones que consigna radio Cooperativa, la ministra de Salud, Carmen Castillo, informó que la cartera investigará la no realización en el sistema público del examen para detectar el estreptococo B en mujeres embarazadas, el que se puede contagiar a los hijos al momento del parto y, puede tener serias consecuencias e incluso causar la muerte de los menores.

"Hemos tomado conocimiento de que existe alguna duda sobre si se está efectuando o no un examen preventivo a las embarazadas para detectar la presencia del estreptococo B en el canal vaginal por donde nacen los niños" dijo Castillo.

La autoridad planteó además que "el examen está en la guía clínica de salud, por lo tanto esta denuncia la vamos a investigar a objeto de aclarar qué esta sucediendo específicamente en dos establecimientos hospitalarios".

Según Cooperativa, el examen, que se realiza entre las 35 a 37 semanas de gestación, y permite detectar la presencia de la bacteria y tratarla adecuadamente, no es obligatorio en el sistema público de salud.

En dichos a la emisora, la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, planteó que "el problema es que no es una política pública, por lo tanto, está, pero sin financiamiento (...) debiera tomarse a todas las embarazadas no se hace y, depende del servicio si están o no los dineros para hacerlo".