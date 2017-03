Llaman a la integración plena de las personas con síndrome de Down

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la Asociación Cristiana de Jóvenes lanzó un viral para dar cuenta que aún existen casos de discriminación en el país.

La agrupación, una de los pioneras en programas recreativos para personas con capacidades diferentes, pidió escuchar a las personas con síndrome de Down y que se integren de manera plena a la sociedad.

"Si no son niños, no los trates como niños, no los subestimes y te sorprenderás", dice el video.