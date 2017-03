Suprema condenó a Corbalán y Salas Wenzel a 15 años por secuestros calificados en represalia por caso del coronel Carlos Carreño

10:20 En total 33 ex agentes fueron condenados por el operativo que fue realizado en conjunto por la CNI y el Batallón de Inteligencia y el Comando de Aviación del Ejército.

En un fallo dividido la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia en contra de 33 ex agentes de la CNI y el Batallón de Inteligencia del Ejército por el secuestro calificado de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, los que ocurrieron desde septiembre de 1987.

Entre los agentes sancionados, las más altas condenas las recibieron el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán y el general de Ejército (R), Hugo Salas Wenzel, a quienes se les aplicó 15 años de presidio como responsables de los 5 secuestros.

Además, otros 22 ex agentes fueron condenados como autores a 10 años y un día de presidio y, otros tres a cinco años y un día en la misma condición. Como cómplices se condenó a ex seis agentes a 5 años y un día y a un ex agente a 3 años y un día, quien obtuvo el beneficio de la libertad vigilada. Hugo Barría Rogers, en tanto, fue absuelto de cargos.

De acuerdo con la investigación judicial, se estableció que los secuestros calificados fueron realizados en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño, enun operativo conjunto entre la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército y el Comando de Aviación del Ejército.