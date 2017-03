Matthei dijo que la multa a Costanera Norte por el desborde del Mapocho "es una burla inaceptable"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lamentó la baja multa que deberá pagar Costanera Norte por el desborde del río Mapocho en abril del año pasado, que afectó a varios residentes y comerciantes.

La concesionaria deberá pagar sólo 5 millones de pesos por las inundaciones, a raíz de los trabajos que desviaron el cauce del afluente.

"No sabemos realmente, pero creemos que esto tiene que investigarse por alguien, un poquitito más a fondo. Porque una multa de sólo cinco millones de pesos, perdón, yo creo que es una burla inaceptable para toda la gente que sufrió tanto, que quebró, porque hay muchos establecimientos que quebraron y otros están ahí con el agua hasta el cuello", dijo.

Por eso la edil pidió que se investigue a fondo. "No sé a quién le corresponde, pero por favor que alguien se haga cargo", dijo.

Matthei también deslizó sus críticas al Ministerio de Obras Públicas por autorizar trabajos sin considerar una eventual crecida del río.

"Yo muchas veces me he preguntado si la culpa no fue más bien del Ministerio de Obras Públicas y esa también podría ser una tesis. Que en realidad, como ellos mismos saben que fueron culpables, porque dieron autorización a ciertas obras no considerando las crecidas que podría tener el río, es posible que les pasen una baja multa, cuando saben que ellos mismos son los culpables", apuntó.