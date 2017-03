Joven grabó a su hermana transformada en "zombie" por los efectos de la marihuana sintética

Un impactante registro que graficó los terribles efectos de la marihuana sintética fue el que viralizó un joven de Nueva Zelanda, quien busca sacar de las drogas a su hermana.

En el video, Tuakeu Te logró captar cómo su hermana Tat Nth se transformó en "zombie" tras consumir el poderoso "Spice".

En la escena, la joven aparecía vomitando, mientras su novio estaba lanzando sonidos guturales similares a los que emiten los muertos vivientes en películas o series.

"Voy a publicar esto para alertar a todos los niños lo que las drogas les hace. Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto porque es mi hermana, pero no me importa, estoy harto de ver cómo nuestra juventud hace esta mierda y cansado de que nuestros jóvenes no hagan nada mejor… disculpen", explicó Tuakeu.