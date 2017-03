[EN VIVO] Nabila Rifo: "Me hice la muerta para que Mauricio no me siguiera pegando"

Pasadas las 9:00 comenzó a declarar Nabila Rifo en el juicio que se lleva a cabo en Coyhaique por la brutal agresión que sufrió en mayo de 2016, cuando alguien le golpeó la cabeza con un bloque de cemento y luego le arrancó los ojos con las llaves de un auto.

Al inicio de la audiencia los tres magistrados le preguntaron en privado a la víctima si quería que se difundiera su declaración, a lo que ella accedió "porque quiere que se conozca su versión".

El principal sospechoso es su ex pareja, Mauricio Ortega, quien prestó declaración durante el primer día y quien está presente en la audiencia.

"La relación con él siempre fue mala, fue frío, calculador, siempre yo todo lo hacía mal y él era el único que hacía las cosas bien, me humillaba", dijo contando que en un principio sí era una pareja preocupada de la familia, pero que después ya no. "Eso le duró un mes, dos meses, pero empezó a alegar conmigo, con los niños, alegaba para todo (...) se molestaba por cualquier cosa, por la comida, decía que no la hacía bien (...)", relató.

También recordó el día en que Ortega entró a su casa con un hacha, cuando estaban separados y ella pololeba con otro hombre: "Me dijo, me buscaste el odio, mi mamá se va a morir, no me importa nada, me dijo que no le importaba irse preso. No lo vi ebrio, pero sí tenía los ojosrojos, como que estaba en otro mundo, nosé si de drogado o de furioso". Su hermano, que estaba en la casa, lo calmó y se lo llevó. El ex novio de Nabila huyó.

: Nabila contó que ese día despostaron una vaquilla, pero que no se cortó como declaró Ortega.

Por la tarde cocinaron la carne y llegaron otras cinco personas a compartir. Comenzaron a beber, a bailar "y yo me levanté la polera. Mauricio no me dijo nada, no estaba ni ahí", pero cuando Nabila insultó a un invitado que la molestó, ahí Mauricio se enojó "comenzó a goolpear las paredes, la lavadora, la puerta. Ahí comenzó a quedar la embarrada (...) puta de mierda, malagradecida, deberías irte, me dijo. Incluso una vez me echó la ropa para afuera".

En ese momento los cuatro hijos de la mujer estaban jugando y en paralelo le escribían mensajes a su tía materna para que los fueran a buscar, pues tenían miedo. "Ella tenía miedo de entrar porque vio por la ventana que Mauricio estaba muy violento", recordó Nabila, sin embarggo, igual entró, vistió a los niños (a las 5:00) y se los llevó.

A esa hora quedaban cuatro personas en la casa: ella, Ortega, Juanito (trabajador del taller) y el primo de Ortega, quienes se llevaron al hombre a fumar para que se calmara. El volvió solo y "me dijo 'maraca de mierda, por tu culpa pasa todo esto' y va y me pega, un palmetaazo y un combo, yo me caí del sillón

En ese momento, ella decidió irse a la casa de su mamá y según su relato, Mauricio la siguió.

En desarrollo