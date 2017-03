Landerretche sólo se dio cuenta de que estaba herido 40 minutos después del ataque

El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, contó detalles del ataque que sufrió el pasado 13 de enero en su casa de La Reina.

En entrevista con El Informante, de TVN, el ejecutivo comentó que ese día llegaron una serie de regalos, entre ellos "una caja que parecía una botella de vino. Esos regalos los recibe la señora que trabaja en mi casa y los deja usualmente en mi estudio. Yo llego al estudio, veo la agenda, el libro y veo esta cosa y la trato de abrir".

"No podía abrirlo porque tenía mucho scotch. Tomo el paquete y lo llevo a la cocina (...) tomo un cuchillo y empiezo a abrirlo. Al otro lado de la mesa se encuentra la señora que trabaja en mi casa y en ese momento se sube en un taburete, a mi lado, mi hija de tres años", a quien le pidió que se alejara un poco, ya que estaba con ese objeto cortopunzante.

"Ella se baja y queda justo abajo del mesón. En ese momento yo toco el paquete y explota", relató.

El directivo sostuvo que "yo no me di cuenta que estaba herido, lo que me pasó es que sentí un golpe en la guata, quedé sin aire (...) Había mucho humo y sentí los gritos de todo el mundo, mi suegra que estaba sentada más atrás, toma a mi hija y la saca hacia el patio y yo, apenas recuperé el aliento, salgo a ver como estaba".

El presidente del directorio de Codelco manifestó que "sólo 40 minutos después del estallido me di cuenta que estaba herido, primero me preocupé de enviar a mi familia a la clínica".

Landerretche dijo que "pese a que el atentado nos afectó en muchos niveles mi familia no me pidió que dejara Codelco. Fue un golpe duro, sobre todo para ellos, entendieron que hay algo más grande en juego".

Sobre la investigación, el directorio sostuvo que "no me he inmiscuido, pero el comunicado de un grupo ecoterrorista es difícil de creer".

Finalmente, expresó que en la estatal "no hay temor de sufrir otro ataque". "Los que conocen a Codelco saben que son gente valiente y que no hay temor de sufrir otro ataque como éste. La reacción fue de pensar que las cosas que hemos estado haciendo para sanear y mejorar la institucionalidad de Codelco las vamos a hacer más", expuso.