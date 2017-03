Nabila Rifo aseguró que familiares de su ex pareja "han pagado mucho para que mienta"

Nabila Rifo, la joven a quien le sacaron los ojos, confirmó que fue presionada por familiares de su ex pareja, Mauricio Ortega, para mentir en su testimonio.

"Quiero justicia, quiero que hagan justicia, no porque ellos tengan plata... porque ellos han pagado mucho para que se mienta", dijo a 24 horas

La joven de 29 años apuntó a la sobrina de Ortega y a su hermano como responsables de los falsos testimonios.

"Después contaron que tenían todo planeado, porque saben que tengo buenos sentimientos (...) Se decían muchas cosas feas de mi, que él era la víctima y yo era la mala, pero no es así porque si no yo me escondería", manifestó.

Ayer, durante el juicio oral, Rifo confirmó que fue Ortega quien la golpeó brutalmente ese 14 de mayo del año pasado. "Me hice la muerta para que no me siguiera pegando" , relató.