Estudio: la píldora anticonceptiva es segura para la salud

Las usuarias de la píldora anticonceptiva no tienen que temer un mayor riesgo de cáncer, afirmó un amplio estudio llevado a cabo durante décadas con más de 40.000 mujeres en Reino Unido y que ahora se publica en la revista especializada "The American Journal of Obstetrics and Gynecology".

Los investigadores señalan que la ingesta a largo plazo de métodos anticonceptivos hormonales, apuntan.

El equipo que dirige Lisa Iversen, de la Universidad de Aberdeen, recopiló datos de 46.022 mujeres, usuarias y no usuarias de la píldora. En 1968 y 1969 se pidió a las mujeres participar en el estudio.

En un principio, los ginecólogos suministraban con regularidad datos sobre la salud de las mujeres a los investigadores, pero después éstos los obtuvieron de un registro nacional de los casos de cáncer que en Escocia e Inglaterra. De algunas de las mujeres los investigadores estuvieron recibiendo datos hasta 2012.

Los datos ponen de relieve que

Si bien mientras se tomaba la píldora aumentaba ligeramente el riesgo de cáncer de cuello uterino y de mama,. Por ello en total se equilibra el riesgo de cáncer, estiman los investigadores. Es decir no existen indicios de que aumente sustancialmente a largo plazo el riesgo de cáncer para las mujeres que en el pasado tomaron la píldora.

El estudio subraya así los resultados de otras investigaciones llevadas a cabo sobre este tema. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), emprendió en 2012 una evaluación en la que llega a similares conclusiones.

La combinación habitual de estrógenos y gestágenos en la píldora protege del cáncer de ovarios, de endometrio y posiblemente del cáncer de intestino grueso, pero eleva ligeramente el riesgo de cáncer de mama y de cuello uterino mientras se toma.

Además, hay muchos otros tipos de cáncer en los que no influye. "Según nuestro estudio, no vemos motivo para revisar esa estimación", señalan Iversen y su equipo.