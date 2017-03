Carlos Méndez: primera persona con síndrome de Down contratada por el Estado

Carlos Méndez, es administrativo auxiliar de la Intendencia de la Región Metropolitana desde octubre de 2016, convirtiéndose en la primera persona con síndrome de Down en ser contratada por el Estado.

En entrevista con La Tercera el joven de 27 años comentó los desafíos que ha asumido en su cargo que consiste en realizar despachos internos, donde traslada documentos desde una oficina a otra y reparte la correspondencia en el edificio gubernamental.

“Me gusta, me divierto. Termino como a las 2 de la tarde y me voy feliz. Quiero quedarme harto tiempo trabajando aquí, porque la gente es buena onda", comentó Méndez. La decisión de contratarlo fue de Claudio Orrego, intendente de la RM, afirmando que “cuando decidimos hacer este trabajo el año pasado, sabíamos que iba a ser un camino largo, que todos teníamos que involucrarnos, y creo que no sospechábamos el regalo que significaba para nosotros como organización tener a alguien como Carlos aquí".

Carlos tiene una buena relación con el intendente Orrego y se atreve a detallar “el otro día anduve en bicicleta con él, creo que yo puedo ser el futuro intendente”. El administrativo es fanático del fútbol, hincha por Arsenal y Colo-Colo, y adora a Alexis Sánchez. “Me gusta que gane para que los niños vean cómo juega. De la Selección, solo lo admiro él”, cerró.