Rectores de la U. Diego Portales y la U. Alberto Hurtado condicionaron participación en gratuidad 2018

09:23 Carlos Peña y Eduardo Silva sostuvieron que, de mantenerse el sistema sin cambios e incorporar al sexto decil, las instituciones no podrán adscribir al beneficio para sus estudiantes.

Los rectores de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, Carlos Peña y Eduardo Silva, respectivamente, condicionaron a través de una columna en el diario El Mercurio, la permanencia de sus instituciones en el sistema de gratuidad en la educación superior, en caso de que el beneficio se mantenga sin modificaciones.

Según los rectores las universidades que no pertencen al Cruch y que han adherido a la gratuidad "les sobran" motivos para la queja y plantearon que, las instituciones creadas tras 1981 financiaron sus actividades con el arancel cancelado por sus estudiantes.

"¿Qué ha ocurrido luego de adscribir a la gratuidad? Una severa limitación de recursos que, de sostenerse, podría lesionar su calidad", dijeron Peña y Silva en su escrito.

"La transferencia por concepto de gratuidad que el gobierno efectúa (y que el proyecto de reforma no intenta modificar), no sólo está por debajo de los aranceles, sino que no incluye ningún financiamiento para investigación", dijeron los rectores de la UDP y la UAH.

Ambos rectores plantearon que "como consecuencia estas instituciones han debido, una vez que adscribieron a la gratuidad, moderar sus programas de investigación, restringir la contratación de nuevas jornadas, suspender la mejora de su infraestructura física, congelar los incentivos académicos".

En ese punto Silva y Peña sostienen que "el programa gubernamental de gratuidad se ha propuesto sumar, para el año 2018 al sexto decil. Nadie podría estar en contra de ampliar el beneficio a un mayor número de estudiantes, pero la inclusión no puede ser a costa de sacrificar la calidad".

"De mantenerse el diseño de la gratuidad sin modificaciones, nuestras universidades no podrán adherir nuevamente a ese programa. Sumar al sexto decil en las condiciones actuales obligaría a estas instituciones a transformarse en universidades meramente docentes, asistenciales y, a prescindir de las comunidades académicas destinadas a la investigación que ha costado por años formar".

Peña y Silva indicaron en el escrito que "¿qué sentido tendría dar gratuidad a los estudiantes de los primeros deciles si, por falta de recursos, las instituciones no estarán en el mediano plazo como si han estado hasta ahora, en conferirles un certificado de alto valor relativo que les permita situarse entre las elites profesionales e intelectuales?".