Colegio Médico pidió acceso general al examen de Estreptococo B

10:36 El Colegio Médico, Sociedad de Obstetricia y Ginecología, Colegio de Matronas y familias afectadas por Estreptococo, advirtieron de los riesgos de no detectar la bacteria.





En la cita, se planteó que la falta de recursos para la realización del examen no debe ser una excusa para no efectuarlo, pues "si el dinero no alcanza, privilegiemos a la población de riesgo".





El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, dijo que "pedimos soluciones y no seguir en la polémica".





Luego de la polémica generada por la no realización en establecimientos de salud pública del examen de Estreptococo B a las mujeres embarazadas, diversas organizaciones han solicitado que dicho test sea obligatorio.