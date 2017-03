Salud pidió regularizar 14 hospitales donde no se hacía el test del Estreptococo B a embarazadas

La ministra de Salud, Carmen Castillo, informó que instruyó que se regularice la situación de 14 hospitales en el país que no realizan el examen para detectar la presencia de la bacteria Estreptococo B en mujeres embarazadas en situaciones específicas.

La decisión se tomó luego de la denuncia de que el test no se realiza en forma universal a todas las embarazadas -como sí se hace en el sector privado- y que sólo se toma el examen a las embarazadas con situaciones de riesgo en los hopsitales de alta complejidad. Pese a dichas condiciones, sin embargo, en diversos recintos hopsitalarios el test no se estaba realizando, por lo que Salud solicitó una investigación.

Consultada por qué el test no es universal en el sistema público, Castillo dijo que "es universal para hospitales donde hay embarazos de riesgo. El examen para todas las embarazadas es diferente, tenemos que focalizar la salud pública en las áreas de riesgo" y descartó que esté en los planes del ministerio ampliarlo a todas las futuras madres, pues sostuvo que "hay embarazos normales que no requieren nada. Tomar exámenes en cantidades masivas a veces no tiene la respuesta ideal".

Además Castillo dijo que hay 93 comunas que realizan el test en la atención primaria "de su propio pecunio" y que "vamos a ir viendo la posibilidad si existen fondos; la prioridad era focalizarlo en la parte hospitalaria".

"Vamos a dar toda la confianza de que en hospitales de alta complejidad van a tener los exámenes que correspondan y que para quienes tienen un riesgo, podamos garantizar el examen", sostuvo la ministra de Salud.

Previamente durante la jornada, el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, el Colegio de Matronas y pacientes afectadas por el Estreptococo B solicitaron que se amplie la cobertura del examen..