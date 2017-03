Diputada Nogueira calificó de "asesino ambiental" al alcalde de Recoleta por tala de árboles

La diputada UDI, Claudia Nogueira, criticó duramente al alcade de Recoleta, Daniel Jadue, esto luego que decidiera talar los árboles de una plaza para instalar un jardín infantil para niños en situación vulnerable de la comuna.

La parlamentaria participó ayer de una protesta en el lugar, en donde terminó amarrada a un árbol. Fue sacada por Fuerzas Especiales de Carabineros, que durante la noche también tuvo que actuar por la presencia de barricadas en el sector.

Nogueira acusó al alcalde de Recoleta de mentir “descaradamente y endosar la culpa a otras administraciones, frente a una pésima gestión que encabeza”.

“El alcalde Jadue, quien eludió el problema de fondo culpando a administraciones anteriores, cometió un acto prepotente en contra de los vecinos que no quieren ver destruido un pulmón verde de nuestra comuna, mintiendo descaradamente al señalar que no existe otro sitio para construir el jardín infantil, cuando en Recoleta si hay muchos sectores para levantar dichos recintos”, dijo.

Nogueira explicó que “el alcalde no tiene respeto alguno por los adultos mayores que disfrutan de este parque porque no está cumpliendo ninguna normativa; no hay estudios de impacto ambiental y está destruyendo árboles como maitenes, quillay o aromos, que están protegidos”.

“Se está transformando en un asesino ambiental”, sentenció la legisladora.

Desde la municipalidad defendieron la construcción, afirmando que "las administraciones anteriores vendieron todas las propiedades y terrenos existentes en la comuna, dejando sin posibilidad alguna de escoger espacios para realizar nuevos proyectos en beneficio de la comunidad, lo cual nos obliga a elegir espacios ya ocupados, pero que estamos decididos a integrar".

Las autoridades también enfatizaron que "el proyecto de jardín infantil en el parque calle G, considera la utilización de solo un 6% del total del parque, permitiendo que más de 100 niños del barrio no se queden sin su derecho a educarse".

Tras esto, aseguraron que la construcción del jardín traerá otros beneficios al barrio como "nueva iluminación, nuevas señaléticas, semaforización, replantación de árboles y nuevas áreas verdes".