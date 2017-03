Teniente (R) implicado por fraude a Carabineros: "Hay mecanismos de control que debieran haberse ejecutado"

08:20 Claudio Venegas, uno de los ex funcionarios que será formalizados por el caso dijo estar arrepentido y narró su rol: "fueron diez meses y sacaba el dinero por cheques. Me avisaban que el dinero estaba depositado".

El teniente coronel (R) de Carabineros, Claudio Venegas, uno de los implicados en el millonario fraude a la institución, la que ayer fue cifrada por el fiscal Eugenio Campos, en $ 13 mil millones, se refirió en conversación con radio Cooperativa a su participación en el caso.

"Estoy arrepentido de lo que hice, no fue la mejor decisión, lamentablemente estoy involucrado en esta situación. Fueron diez meses y sacaba el dinero por cheques. Me avisaban que el dinero estaba depositado. Después me di cuenta que venía de remuneraciones" dijo Venegas quien además contó que tras cada depósito, se quedaba con un monto de entre $ 3 millones a $ 4 millones.

El ex funcionario policial sostuvo además que "Carvajal (uno de los comandantes implicados) me habló de este negocio y yo accedí, supuse que no había más involucrado. No quise buscar más información. Mi participación era lo que comenté de lo cual estoy muy arrepentido" y además planteó que "indudablemente hay mecanismos de control que debieran haberse ejecutado".

Consultado sobre si el millonario fraude a la institución se trata de un caso delictual y sí, personalmente considera que actuó como un delincuente, Venegas sostuvo que "si lo tomamos desde el punto de vista objetivo, este es un delito económico. Es un acto que la justicia determinará que corresponde y que tendrá que hacerse".