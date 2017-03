Isapres contra superintendente de Salud por descartar alzas: "No se debe pronunciar"

Durante el año 2016 las isapres registraron ingresos por casi $50 mil millones, representando un alza del 54% respecto al año anterior. Desde la superintendencia de Salud aseguraron que ninguna registró pérdidas y que no se justificarían alzas en los planes.

El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, manifestó por los registro que "no sacan cuentas alegres. El sistema vive una situación compleja. Las isapres van a enfrentar dificultades, ya hay una que lo está enfrentando (Masvida) y no se descarta que sean más en el futuro. Aquí no hay nada que festejar en lo absoluto".Caviedes explicó que "de cada 100 pesos el sistema destina solo 2,3 a utilidades. El resto se devuelve a los beneficiados y el gasto administrativo para hacer funcionar el sistema", en entrevista con Radio Digital FM

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, manifestó que no se justificarían alzas en los planes de salud, por lo que el presidente de la Asociación dijo que "no sé qué política van a atomar cada una de las isapre, es una decisión que corresponde al análisis finaciero. Esa es un materia que no me pronuncio y el supertintendente tampoco se debe pronunciar, porque no tiene una bola de cristal para predecir los gastos que se vienen encima del sistema isapres".Caviedes emplazó al Gobierno en el "difícil momento" que atraviesan las Instituciones de Salud Provisional acusándolo de que "dentro hay gente que cree que las isapres no deben existir. Quieren quitarle los patines al sistema, hay corrientes importantes que creen que solo debe haber un sistema de salud".