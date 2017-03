Nabila Rifo por Mauricio Ortega: "Yo no sé por qué miente"

13:59 La coyhaiquina manifestó que "aún hay muchas cosas que no han salido a la luz" y que en entorno de Ortega "todos sabían el tipo de relación" que tenían.

Nabila Rifo cuestionó a Mauricio Ortega, su ex pareja y único imputado en el caso de agresión que sufrió la joven de 29 años en mayo pasado.

Rifo dijo que "aún hay muchas cosas que no han salido a la luz", según declaró a Chilevisión. La coyhaiquina emplazó a Ortega manifestando que "yo no sé por qué miente, por más borracho que llegaba nunca dejaba de dormir en su cama, ni siquiera en el sillón", explicó.

Nabila reconoció que "yo pienso que si no fuera por los amigos de Mauricio él me habría pegado, le habría hecho algo hasta a mis hijos, ellos no iban a poder arrancar".

Según la joven su ex pareja "dijo que tenía ganas de matarme, que yo lo tenía cabreado (...) todos escucharon y todos sabían la relación que había entre los dos".

Mauricio Ortega ha negado todas las acusaciones de la víctima del caso y su defensa ha cuestionado los cambios de versiones de Rifo.